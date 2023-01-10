Анталью в 2022г посетили 13,4 млн иностранных туристов

Более 3 млн туристов из РФ посетили курортную турецкую провинцию Анталья в 2022 году, из-за конфликта в Украине регион недосчитался примерно 2,5 млн россиян, сообщило информационное агентство DHA.
"По итогам 2022 года лидером турпотока в Анталью стала Россия с 3,033 млн туристов. Второе место заняла Германия (2,8 млн), замыкает тройку Великобритания (1,1 млн). Впервые четвертое место заняла Польша, откуда приехали 765 тыс. туристов. На пятом месте - эмигрировавшие этнические турки - 682 тыс.", - сообщил портал со ссылкой на председателя рабочей группы по туризму городского совета Антальи Реджепа Явуза.
По итогам 2022 года Анталью посетили 13,4 млн иностранных путешественников.
Как отметил Явуз, иностранный турпоток в Анталью в прошлом году оказался лучше двух предыдущих лет, но все еще не достиг допандемийного уровня. "Основной причиной стала потеря гостей из России из-за обострения конфликта на Украине. В 2019 году мы приняли более 5,5 млн россиян. Восстановление турпотока началось только в мае, и в итоге мы не досчитались 2,5 млн туристов из РФ", - сказал чиновник.
Международное сообщество воспринимает Карабах частью Азербайджана - Пашинян
Спикер парламента Ирана планирует совершить визит в Азербайджан
Баку предоставит Исламабаду дополнительную гуманитарную помощь на ликвидацию последствий летних наводнений
Цены на нефть развернулись к росту
МТС Банк запустил денежные переводы из РФ в Азербайджан через банковские карты без комиссии
РФ по итогам мониторинга нефтяных контрактов с price cap может принять допмеры для ограничения дисконта на своё сырье
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран»
Резервы Грузии в 2022г обновили рекорд на фоне роста денежных переводов из РФ
Столтенберг заявил о готовности НАТО защищать Швецию и Финляндию уже сейчас, не дожидаясь их вступления в альянс
В Тегеране сообщили о ликвидации террористической сети, связанной с израильскими спецслужбами
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Получить кредит от Yelo Bank, не выходя из дома
Техран Алиев назначен председателем Caspian Energy Uzbekistan
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают