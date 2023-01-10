Анталью в 2022г посетили 13,4 млн иностранных туристов

Более 3 млн туристов из РФ посетили курортную турецкую провинцию Анталья в 2022 году, из-за конфликта в Украине регион недосчитался примерно 2,5 млн россиян, сообщило информационное агентство DHA.

"По итогам 2022 года лидером турпотока в Анталью стала Россия с 3,033 млн туристов. Второе место заняла Германия (2,8 млн), замыкает тройку Великобритания (1,1 млн). Впервые четвертое место заняла Польша, откуда приехали 765 тыс. туристов. На пятом месте - эмигрировавшие этнические турки - 682 тыс.", - сообщил портал со ссылкой на председателя рабочей группы по туризму городского совета Антальи Реджепа Явуза.

По итогам 2022 года Анталью посетили 13,4 млн иностранных путешественников.

Как отметил Явуз, иностранный турпоток в Анталью в прошлом году оказался лучше двух предыдущих лет, но все еще не достиг допандемийного уровня. "Основной причиной стала потеря гостей из России из-за обострения конфликта на Украине. В 2019 году мы приняли более 5,5 млн россиян. Восстановление турпотока началось только в мае, и в итоге мы не досчитались 2,5 млн туристов из РФ", - сказал чиновник.