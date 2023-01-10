FTC проверяет ценовые практики Coca-Cola и PepsiCo

Федеральная торговая комиссия (FTC) США проводит расследование в отношении производителей безалкогольных напитков Coca-Cola Co. и PepsiCo Inc. на предмет возможной ценовой дискриминации при поставках продукции ритейлерам, сообщает Politico.
По данным источников издания, принципы ценообразования Coca-Cola и PepsiCo проверяются на предмет соответствия закону Робинсона-Патмана, который запрещает производителям предлагать крупным ритейлерам более низкие цены на продукцию, чем их более мелким конкурентам. Закон, принятый еще в 1936 году, призван создать равные рыночные условия для крупных и мелких предприятий розничной торговли.
В прошлом месяце FTC обращалась к ряду крупных ритейлеров, включая Walmart Inc., чтобы получить информацию о ценах закупки ими безалкогольных напитков, сообщили источники Politico.
В последний раз регулятор предъявлял претензии компании в связи с нарушением закона Робинсона-Патмана в 2000 году - тогда он обвинил в ценовой дискриминации производителя специй McCormick & Co.
Как отмечают источники Politico, нынешнее расследование FTC носит предварительный характер.
Coca-Cola в 2021 году занимала более 46% американского рынка безалкогольных напитков, PepsiCo - 26%.
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