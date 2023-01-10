Henley & Partners: за последнее десятилетие количество безвизовых направлений в Азербайджане выросло до 70

Азербайджан поделил с Доминиканской Республикой и Тунисом 76-е место в опубликованном во вторник Индексе паспортов мира компании Henley & Partners на I-ый квартал 2023 года, с которым ознакомился «Интерфакс-Азербайджан».
Что же касается других государств Южного Кавказа, то Грузия заняла 50-ю позицию, Армения поделила 79-е место с Зимбабве и Кабо-Верде.
В исследовании отмечается, что за последнее десятилетие количество безвизовых направлений в Азербайджане выросло с 51 до 70, России - с 83 до 118, Украине - с 64 до 144, в Грузии - с 56 до 116, в Казахстане - с 54 до 76, в Беларуси - с 56 до 78, в Армении - с 51 до 66, в Узбекистане - с 47 до 59.
«Украина и Грузия существенно улучшили свои показатели благодаря получению безвизового доступа в страны Шенгенской зоны в 2017 году», - говорится в Индексе паспортов мира,
Пятый год подряд Япония возглавляет рейтинг самых сильных паспортов мира по числу безвизовых направлений (или с визой по прибытии), открытых для держателей паспортов этой страны - 193 страны из 227. Сингапур и Южная Корея заняли второе место с результатом 192 безвизовых направлений. Граждане Афганистана, чей паспорт остается на последнем месте, могут путешествовать по 27 странам мира без виз, отметили в компании.
Индекс паспортов Henley & Partners, ранее известный как Индекс визовых ограничений, анализирует визовые правила 227 стран и территорий мира и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда.
Р.Керимов
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