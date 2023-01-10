В Тегеране сообщили о ликвидации террористической сети, связанной с израильскими спецслужбами

Спецслужбы Ирана ликвидировали террористическую сеть, готовившую диверсионные акты и убийства в ряде крупных городов страны, сообщили во вторник иранские СМИ со ссылкой на министерство разведки Исламской республики.

По его данным, с конца декабря по настоящее время было обезврежено шесть групп боевиков, связанных с израильской разведслужбой "Моссад". Координировал деятельность террористов некий агент по кличке Сироус, базирующийся в одной из стран Европы.

Министерство разведки сообщило, что выявило в общей сложности 23 человек, 13 из которых, действовавших непосредственно на территории Ирана, арестованы.

В заявлении ведомства отмечается, что израильская разведслужба с помощью террористической сети планировала воспользоваться беспорядками в Иране для того, чтобы убить высокопоставленного военного, нелегально переправить в Иран крупные партии взрывчатки и устроить диверсии, в том числе на предприятиях оборонного комплекса.

Ранее власти Ирана заявляли, что Израиль, наряду с некоторыми западными государствами, сыграл немалую роль в провоцировании протестов в стране.