В Тегеране сообщили о ликвидации террористической сети, связанной с израильскими спецслужбами

Спецслужбы Ирана ликвидировали террористическую сеть, готовившую диверсионные акты и убийства в ряде крупных городов страны, сообщили во вторник иранские СМИ со ссылкой на министерство разведки Исламской республики.
По его данным, с конца декабря по настоящее время было обезврежено шесть групп боевиков, связанных с израильской разведслужбой "Моссад". Координировал деятельность террористов некий агент по кличке Сироус, базирующийся в одной из стран Европы.
Министерство разведки сообщило, что выявило в общей сложности 23 человек, 13 из которых, действовавших непосредственно на территории Ирана, арестованы.
В заявлении ведомства отмечается, что израильская разведслужба с помощью террористической сети планировала воспользоваться беспорядками в Иране для того, чтобы убить высокопоставленного военного, нелегально переправить в Иран крупные партии взрывчатки и устроить диверсии, в том числе на предприятиях оборонного комплекса.
Ранее власти Ирана заявляли, что Израиль, наряду с некоторыми западными государствами, сыграл немалую роль в провоцировании протестов в стране.
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