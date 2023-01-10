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Туризм 10.01.2023 19:20

Китай приостанавливает выдачу виз японцам

Китайские власти со вторника приостановили процесс оформления виз для японцев, желающих посетить Китай, передает Эн-эйч-кей со ссылкой на информацию посольства КНР в Токио.

Ранее уведомление о таком шаге поступило в японские туристические агентства. Так, по данным издания "Джэпэн Таймс", в одной из туристических компаний сообщили, что после получения этого уведомления не могут оформить практически ни один из типов виз, нужных для поездки в Китай.

До этого во вторник стало известно, что Китай также приостановил выдачу туристических и деловых виз гражданам Южной Кореи - в ответ на требование к китайским путешественникам предъявлять отрицательные тесты на коронавирус COVID-19 при въезде в страну. В заявлении, опубликованном китайским посольством в Сеуле, говорилось, что запрет на выдачу виз будет действовать до тех пор, пока Южная Корея не отменит "дискриминационные меры при въезде китайцев".

В январе власти Китая предупреждали, что могут ввести ответные меры против стран, которые запрашивают отрицательные тесты на COVID-19 от китайских путешественников. При этом Китай сам запрашивает у граждан, прибывающих в страну, результаты теста на вирус.

С 2020 года Китай придерживался политики "нулевой терпимости" к COVID-19, что означало применение таких мер, как локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными людьми. В декабре 2022 года власти Китая отменили ряд ограничений, принятых для сдерживания распространения вируса, что вызвало резкий скачок заболеваний и случаев летального исхода.

США, Великобритания, Индия, Япония и другие страны объявили о введении некоторых ограничительных мер в отношении путешественников из Китая на фоне волны COVID-19. В частности, они приняли решение требовать от всех лиц, прибывающих из КНР, предъявлять отрицательный тест на COVID-19.

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