Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

09.01 $/bbl +/- WTI 74.63 +0.86 Brent 79.65 +1.08

Макроэкономика 10.01.2023 20:05

ВБ резко ухудшил прогноз для мировой экономики на 2023г

Всемирный банк (ВБ) резко ухудшил прогноз роста мировой экономики на 2023 год на фоне сохранения высокой инфляции.

Согласно новому прогнозу ВБ, глобальный ВВП в этом году увеличится на 1,7%. В июне 2022 года прогнозировался рост на 3%.

Российская экономика сократится на 3,3% в 2023 году после падения на 3,5% в 2022 году, прогнозирует ВБ. В июне ожидалось снижение российского ВВП на 2% в 2023 году.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az