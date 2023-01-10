ВБ резко ухудшил прогноз для мировой экономики на 2023г

Всемирный банк (ВБ) резко ухудшил прогноз роста мировой экономики на 2023 год на фоне сохранения высокой инфляции.
Согласно новому прогнозу ВБ, глобальный ВВП в этом году увеличится на 1,7%. В июне 2022 года прогнозировался рост на 3%.
Российская экономика сократится на 3,3% в 2023 году после падения на 3,5% в 2022 году, прогнозирует ВБ. В июне ожидалось снижение российского ВВП на 2% в 2023 году.
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