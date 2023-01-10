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Транспорт и связь 10.01.2023 18:50

Зангезурский коридор будет запущен, несмотря на попытки Армении уклониться от взятых обязательств – президент Азербайджана

Армения пытается уклониться от выполнения своих обязательств по запуску Зангезурского коридора, однако этот проект будет реализован, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По его словам, открытие Зангезурского коридора прописано в трехстороннем заявлении лидеров Азербайджана, России и Армении от 10 ноября 2020 года.

«Да, там нет слова «Зангезурский коридор», так как термин «Зангезурский коридор» я ввел в геополитический лексикон после. Но там четко прописано, что должна быть налажена транспортная связь между западными районами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой, и Армения должна обеспечить ее. Армения (сегодня – ИФ) пытается уклониться от этого, фактически, более двух лет не выполняет взятых на себя обязательств, но это нас не остановит. Для нас это стратегический проект, и не только для нас», - сказал Алиев во вторник в интервью азербайджанским телеканалам.

Глава государства добавил, что на транспортном рынке Азербайджан превратился в очень серьезного игрока, отметив, что реализация Зангезурского коридора – историческая необходимость.

«Поэтому я сказал, что хочет Армения этого или нет, он (проект запуска Зангезурского коридора – ИФ) будет реализован. В Армении вновь воспринимают это как очередную угрозу, хотя такой мысли не было, просто это неизбежно», - заявил президент Азербайджана, заметив, что в Баку хотели бы, чтобы это произошло как можно быстрее.

По его словам, для Азербайджана Зангезурский коридор не только экономический и транспортный, но и стратегический проект. «И мы уверены, что реализация этого проекта – наше естественное право», - добавил Алиев, отметив, что «экономическая эффективность Зангезурского коридора не должна ни у кого вызывать сомнений».

Р.Керимов

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Тэги: АЛИЕВ, КОРИДОР, ПОЗИЦИЯ


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