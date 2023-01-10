Польша просит США оказать давление на Германию по проблеме военных репараций

Варшава обратилась к конгрессу США с призывом оказать давление на Берлин по делу о германских репарациях Польше за ущерб, нанесенный стране в годы Второй мировой войны.
"Сегодня мы обращаемся к конгрессу США, в частности, к сенатору Бенджамину Кардину, который возглавляет Хельсинскую комиссию конгресса, к конгрессмену Грегори Миксу, который возглавляет комиссию по иностранным делам, к Марси Каптур, которая руководит группой польско-американской дружбы в конгрессе, с просьбой, которая касается поддержки со стороны США по проблеме, связанной с возмещением ущерба, нанесенного Польше в годы Второй мировой войны", - приводит польское радио слова заместителя главы польского МИД Аркадиуша Мулярчика.
По его словам, "по сей день Германия не возместила Польше ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны, граждане Польши также не получили никаких компенсаций".
"Исходя из этого, мы считаем крайне важным привлечь к этому вопросу конгресс США и проинформировать об этом американских законодателей, в частности, Хельсинкскую комиссию, основной целью которой является соблюдение верховенства права, демократии и прав человека. Мы считаем, что комиссия является подходящей площадкой для обсуждения", - отметил Мулярчик.
Замглавы МИД Польши напомнил, что польское внешнеполитическое ведомство уже обратилось с аналогичными инициативами к ряду международных организаций - в частности, к ООН, Совету Европы, ЮНЕСКО, а также к 50 странам-членам Совета Европы, НАТО и ЕС.
В начале октября ушедшего года глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила польскому коллеге Збигневу Рау, что Берлин ни при каких обстоятельствах не будет выплачивать Польше репарации за Вторую мировую войну.
"Вопрос репараций, как вы знаете, с точки зрения немецких властей, закрыт", - заявила Бербок по итогам обсуждения этой темы в правительстве Германии. Таким стал ответ МИД ФРГ на ноту, направленную польским внешнеполитическим ведомством, в которой запрашивалось около $1,3 триллиона в качестве репараций за материальный и другой ущерб, который Германия нанесла Польше за время оккупации в 1939-1945 годы.
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