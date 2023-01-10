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Транспорт и связь 10.01.2023 19:04

Объем транзита грузов по МТК «Север-Юг» через Азербайджан может достичь 30 млн тонн в год - Алиев

Объем транзитных перевозок грузов по международному транспортному коридору (МТК) «Север-Юг» через территорию Азербайджана может достичь 30 млн тонн в год, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Только по транспортному коридору «Север-Юг» через Азербайджан поэтапно может быть перевезено от 15 до 30 млн тонн грузов в год», - заявил Алиев во вторник в интервью азербайджанским телеканалам.

По его словам, все основные работы на территории Азербайджана, как по Транскаспийскому международному транспортному маршруту или Среднему коридору, так и по МТК «Север-Юг» завершены.

Глава государства добавил, что ведется работа по модернизации железнодорожной линии Баку-Ялама (граница с РФ – ИФ), а после будет модернизирована железнодорожная линия Алят-Астара (граница с Ираном –ИФ).

Р.Керимов

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Тэги: АЛИЕВ, ТРАНСПОРТ, КОРИДОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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