Объем транзита грузов по МТК «Север-Юг» через Азербайджан может достичь 30 млн тонн в год - Алиев

Объем транзитных перевозок грузов по международному транспортному коридору (МТК) «Север-Юг» через территорию Азербайджана может достичь 30 млн тонн в год, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Только по транспортному коридору «Север-Юг» через Азербайджан поэтапно может быть перевезено от 15 до 30 млн тонн грузов в год», - заявил Алиев во вторник в интервью азербайджанским телеканалам.
По его словам, все основные работы на территории Азербайджана, как по Транскаспийскому международному транспортному маршруту или Среднему коридору, так и по МТК «Север-Юг» завершены.
Глава государства добавил, что ведется работа по модернизации железнодорожной линии Баку-Ялама (граница с РФ – ИФ), а после будет модернизирована железнодорожная линия Алят-Астара (граница с Ираном –ИФ).
Р.Керимов
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