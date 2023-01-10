Алиев ждет, что Армения поймет неизбежность заключения мирного договора с Азербайджаном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что у Баку нет планов начинать новую войну с Арменией.

«Еще раз повторю, что у нас нет планов начинать третью войну (с Арменией –ИФ). Обвиняющие нас в этом либо просто стали жертвами армянской пропаганды или вновь хотят вести против нас фейковую и клеветническую кампанию. И еще хочу отметить, что в некоторых западных СМИ началась новая волна грязной клеветнической кампании против нас. Мы видим ее первые проявления, но предполагается, что будут предприняты и новые грязные шаги. Однако, это нас не остановит», - сказал Алиев во вторник в интервью азербайджанским телеканалам.

Алиев выразил надежду, что в 2023 году боестолкновения с Арменией не повторятся.

«Я надеюсь, что Армения ясно поняла, что эти провокации будут безрезультатными. Сигналы, посланные нами армянской стороне после окончания второй Карабахской войны, заключались в том, что они должны смириться с таким положением (итогами войны – ИФ) и актом капитуляции и фактически это противостояние между нами должно закончиться. Однако, к сожалению, мы этого не увидели, напротив Армения и в Карабахе и в направлении границы не отказалась от своих планов, и мы были вынуждены принять меры», - отметил глава государства.

При этом Алиев подчеркнул, что реакция международных ведущих сил была адекватной на меры, предпринятые Азербайджаном в ответ на армянские провокации в Карабахе и на границе.

«Нас никто не упрекнул и не обвинял, потому что каждый видел, что причиной этих столкновений были не мы. (…) Сентябрьские столкновения (на границе Азербайджана и Армении – ИФ) были неизбежны. Я надеюсь, что отныне они больше не повторится. Три раза за последний год, с марта месяца, мы показали, что никто нас не остановит, и мы добиваемся желаемого и никакой армянский покровитель им не сможет помочь. (…) Считаю, что, столкнувшись с тремя такими военными и политическими неудачами Армения поймет, что мирный договор неизбежен и насколько быстро они это осознают, насколько быстро найдут в себе силы и волю согласиться с этим, настолько же хорошо будет для региона», - отметил Алиев.

Н.Аббасова