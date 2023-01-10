Алиев обвинил Армению в срыве мирных переговоров

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявляет, что Армения срывает мирные переговоры и всячески старается протолкнуть тему Карабаха в мирный договор.

«Да, армянская сторона срывает переговоры. Одна из причин того, что Армения затягивает мирный договор - это то, что ей нужно принять решение и зафиксировать по существу то, что они приняли в Праге, а потом и в Сочи в октябре прошло года. Ссылка на территориальную целостность и суверенитет и ссылка на алма-атинскую декларацию, куда уж ясней говорит о том, что они признают Карабах частью Азербайджана. Это наш успех, потому что Армения впервые официально признала территориальную целостность и суверенитет Азербайджана», - сказал Алиев во вторник в интервью азербайджанским телеканалам.

В то же время, по словам главы государства, Армения, сказав «А» не хочет говорить «Б». «Они хотят всячески протащить тему Карабаха в мирный договор и по существу его блокируют. И то что они проигнорировали встречу министров (иностранных дел – ИФ) в России это вообще недопустимо, сославшись на какие-то события. А почему они не проигнорировали встречу в Праге 6 октября, ведь до этого тоже события происходили на границе (в сентябре – ИФ). (…) Но почему-то в Прагу на встречу с Макроном армянская сторона поехала, а в Москву нет», - сказал президент.

«Поза обиженного (со стороны Армении – ИФ), может быть удобна и комфортна, но она очень ущербна и для человека и для страны. Давить на жалость, это не самое лучшее в арсенале политических деятелей тем более, когда это все как сейчас принято говорить фейковое. Я думаю, что этот год прояснит многое», - добавил Алиев.

Б.Рустамбеков