Нефть с трудом удерживается в плюсе

Цены на нефть сохраняют лишь незначительный рост в ходе вечерних торгов вторника, инвесторы следят за ситуацией с коронавирусом в Китае и оценивают будущую траекторию денежно-кредитной политики в США.
Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $0,03 (0,04%) - до $79,68 за баррель. Ранее в ходе сессии котировки превышали $80,5 за баррель.
Котировки февральских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,08 (0,11%) - до $74,71 за баррель
Нефть находит поддержку в прогнозах увеличения спроса на топлива в Китае по мере отмены последних антиковидных ограничений. Вместе с тем опасения инвесторов вызывает рост числа заражений коронавирусом в стране.
"Мы уверены, что цены на нефть снова пойдут вверх после прохождения пика заболеваемости COVID-19 в Китае и ускорения экономической активности", - отметил аналитик сырьевого рынка в Commerzbank Карстен Фритш.
В то же время управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес предупредил, что мы "едва ли увидим взрывной рост экономики, на который надеялись "быки" нефтяного рынка".
Давление на нефтяной рынок также оказывают "ястребиные" заявления представителей руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США. В том числе глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли сказала, что, по ее мнению, американскому Центробанку придется поднять ставку выше 5% для борьбы с инфляцией.
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