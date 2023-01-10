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Цена на нефть

09.01 $/bbl +/- WTI 74.63 +0.86 Brent 79.65 +1.08

ТЭК 10.01.2023 22:19

Минэнерго США резко понизило прогноз цены Brent на 2023г - до $83,1/барр

Минэнерго США понизило прогноз цены нефти сорта Brent на 2023 год с $92,36/барр. до $83,1/барр., следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации ведомства (EIA).

Ведомство также скорректировало среднюю цену по итогам 2022 года - $100,94/барр. Таким образом, EIA ожидает, что в 2023 году баррель Brent будет на 18% дешевле, чем в прошлом.

В 2024 году ведомство ждет продолжения падения цены по мере роста мировых запасов нефти - до $77,57/барр.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: США, МИНЭНЕРГО, BRENT, ОЖИДАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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