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Социум 11.01.2023 02:01

Возраст выхода французов на пенсию к 2030г увеличится с 62 до 64 лет

Премьер-министр Франции Элизабет Борн изложила во вторник основные направления французской пенсионной реформы, которую правительство рассчитывает ввести с 1 сентября 2023 года, сообщили национальные СМИ.

Согласно заявлению премьер-министра, устанавливаемый возрастной порог выхода на пенсию будет постепенно сдвигаться с 62 лет до 64-х по три месяца за год, и этот процесс продлится до 2030 года. Применяться новый режим будет, начиная с поколений французов, родившихся в сентябре 1961 года или после.

О решимости провести до конца своего мандата пенсионную реформу президент Эмманюэль Макрон заявлял в ходе избирательной кампании в прошлом году.

Тогда Макрон-кандидат в президенты выдвигал предложение пенсионного возраста в 65 лет в качестве одной из ключевых позиций второго президентского мандата. Но, как отмечает во вторник газета Le Figaro, между двумя турами ради привлечения симпатий левых избирателей он согласился на 64-летний пенсионный порог.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПЕНСИЯ, РЕФОРМА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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