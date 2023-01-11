Возраст выхода французов на пенсию к 2030г увеличится с 62 до 64 лет

Премьер-министр Франции Элизабет Борн изложила во вторник основные направления французской пенсионной реформы, которую правительство рассчитывает ввести с 1 сентября 2023 года, сообщили национальные СМИ.
Согласно заявлению премьер-министра, устанавливаемый возрастной порог выхода на пенсию будет постепенно сдвигаться с 62 лет до 64-х по три месяца за год, и этот процесс продлится до 2030 года. Применяться новый режим будет, начиная с поколений французов, родившихся в сентябре 1961 года или после.
О решимости провести до конца своего мандата пенсионную реформу президент Эмманюэль Макрон заявлял в ходе избирательной кампании в прошлом году.
Тогда Макрон-кандидат в президенты выдвигал предложение пенсионного возраста в 65 лет в качестве одной из ключевых позиций второго президентского мандата. Но, как отмечает во вторник газета Le Figaro, между двумя турами ради привлечения симпатий левых избирателей он согласился на 64-летний пенсионный порог.
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