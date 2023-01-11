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Макроэкономика 11.01.2023 08:49

Рост ВВП Азербайджана в 2023-2024гг составит в среднем 2,7% в год - прогноз

Рост ВВП Азербайджана в 2023 году составит 2,8%, прогнозирует Всемирный банк (ВБ).

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно январскому докладу ВБ "Global Economic Prospects", рост ВВП Азербайджана в 2024 году по оценкам банка составит 2,6%.

Таким образом, ВБ среднегодовые темпы роста ВВП Азербайджана в 2023-2024гг прогнозирует на уровне 2,7%.

ВБ рост ВВП Азербайджана в 2022 году оценивает в 4,2%.

«Рост ВВП стран Южного Кавказа в 2023 году составит 3,3%, в 2024 году – 3,5% после роста на 6,5% в 2022 году. Замедление темпов роста ВВП по региону в 2023 году связано с высокими темпами роста в 2021-2022гг, сохраняющейся напряженностью на границе между Арменией и Азербайджаном, сокращением поставок в Россию», - отмечает ВБ.

В ВБ прогнозируют рост ВВП Армении в 2023-2024гг на уровне 4,1% и 4,8% соответственно, Грузии – 4% и 5%.

Правительство Азербайджана на 2022 год прогнозирует рост ВВП на уровне 3,5%, в 2023г – 2,7%, в 2024г – 4,1%.

В 2021 году рост ВВП Азербайджана составил 5,6%.

А.Азизов

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Тэги: ВБ, ВВП, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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