В районе Соледара продолжаются тяжелые бои – Маляр

Российские войска продолжают попытки захватить Соледар в Донецкой области, не считаясь с потерями, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. "Продолжаются тяжелые бои за удержание Соледара. Враг не учитывает большие потери своего личного состава и продолжает активно штурмовать. Подступы к нашим позициям просто усеяны телами погибших бойцов противника", - написала Маляр в телеграм-канале.

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