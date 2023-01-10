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СНГ 10.01.2023 23:17

В районе Соледара продолжаются тяжелые бои – Маляр

Российские войска продолжают попытки захватить Соледар в Донецкой области, не считаясь с потерями, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Продолжаются тяжелые бои за удержание Соледара. Враг не учитывает большие потери своего личного состава и продолжает активно штурмовать. Подступы к нашим позициям просто усеяны телами погибших бойцов противника", - написала Маляр в телеграм-канале.

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Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, СОЛЕДАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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