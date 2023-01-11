Комитет по разведке палаты представителей США попросил Нацразведку оценить ущерб в связи с делом о секретных документах Байдена

Представитель комитета по разведке палаты представителей конгресса США от республиканцев Майк Тернер потребовал провести оценку ущерба в связи секретными документами времен вице-президентства Джо Байдена, обнаруженными в аналитическом офисе его имени в Вашингтоне.
"Конгрессмен-республиканец Майк Тернер направил письмо директору национальной разведки Аврил Хайнс с просьбой о немедленном рассмотрении и оценке ущерба с связи с обнаруженной информацией", - говорится в заявлении, размещенном на сайте комитета.
Отмечается, что "обнаруженная секретная информация может поставить вопрос о потенциальном нарушении президентом Байденом законов в области обеспечения национальной безопасности, включая закон о шпионаже и закон о президентских архивах".
В письме Тернер просит Хайнс "взять на себя обязательство как можно скорее провести закрытый брифинг для комитета о ходе оценки нанесенного ущерба".
Ранее сообщалось, что в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена в Вашингтоне обнаружили примерно десяток секретных документов времен, когда нынешний глава государства занимал пост вице-президента.
Позже CNN со ссылкой на осведомленные источники передал, что секретные документы содержат материалы об Украине, Иране и Великобритании. Собеседник CNN сообщил, что эти документы датированы периодом 2013-2016 гг.
Среди них также рассекреченные материалы, на которых распространяется действие закона о президентских записях. Согласно этому закону, президенты должны передавать все материалы на хранение в Национальное управление архивов и документации. Эти документы должны становиться доступными лишь через 12 лет после окончания срока полномочий администрации соответствующего президента.
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