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Дальнее зарубежье 11.01.2023 10:30

Байден заявил, что посодействует внесению ясности в историю с обнаружением в его аналитическом офисе секретных документов

Президент СЩА Джо Байден заявил журналистам на пресс-конференции, что был удивлен тем, что в аналитическом офисе его имени в Вашингтоне были обнаружены секретные документы времен его вице-президентства.

"Мне сообщили о том, что нашли документы, я был удивлен", - сказал Байден.

По его словам, он не знает о содержании документов, но готов "сотрудничать", чтобы внести ясность в данный вопрос.

Ранее сообщалось, что в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена в Вашингтоне обнаружили примерно десяток секретных документов времен, когда нынешний глава государства занимал пост вице-президента.

Позже CNN со ссылкой на осведомленные источники передал, что секретные документы содержат материалы об Украине, Иране и Великобритании. Собеседник CNN сообщил, что эти документы датированы периодом 2013-2016 гг.

Представитель комитета по разведке палаты представителей конгресса США от республиканцев Майк Тернер потребовал провести оценку ущерба в связи с обнаруженными документами.

Отмечается, что "обнаруженная секретная информация может поставить вопрос о потенциальном нарушении президентом Байденом законов в области обеспечения национальной безопасности, включая закон о шпионаже и закон о президентских архивах".

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