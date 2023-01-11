Нефть дешевеет на данных о рекордном росте запасов в США

Цены на нефть снижаются утром в среду после сообщения о рекордном за два года росте запасов этого топлива в США на прошлой неделе.
Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:10 подешевела на $0,77 (0,96%) по сравнению со значением на закрытие торгов накануне, до $79,33 за баррель. Во вторник эти контракты подорожали на 45 центов (0,6%), до $80,10 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $74,34 за баррель, что на $0,78 (1,04%) ниже итогового значения предыдущей сессии. По итогам прошлой сессии контракт увеличился в цене на 49 центов (0,7%), до $75,12 за баррель.
Опубликованный накануне отчет Американского института нефти (API) показал, что запасы в Штатах за неделю, завершившуюся 6 января, взлетели на 14,9 млн баррелей после сокращения на протяжении двух предыдущих недель. Рост был рекордным с февраля 2021 года.
Теперь трейдеры ждут официальных данных, которые будут обнародованы министерством энергетики в среду в 19:30. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что данные Минэнерго укажут на сокращение резервов нефти на 2,24 млн баррелей. Опрос проводился до публикации данных API.
Поддержку нефтяному рынку накануне оказали ожидания увеличения спроса на топливо в Китае по мере отмены последних антиковидных ограничений. Вместе с тем опасения инвесторов вызывает рост числа заражений коронавирусом в стране.
"Мы уверены, что цены на нефть снова пойдут вверх после прохождения пика заболеваемости COVID-19 в Китае и ускорения экономической активности", - отметил аналитик сырьевого рынка в Commerzbank Карстен Фритш.
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