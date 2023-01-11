Казахстан пока не получал официального предложения о создании "газового" союза с РФ и Узбекистаном, сообщил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

"Мы на настоящий момент официальных таких предложений по созданию тройственного "газового" союза не получали. Соответственно, когда получим, тогда и будем рассматривать", - сообщил Смаилов, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Казахстан" в кулуарах правительства среду.

При этом, он уточнил, что в настоящее время с РФ ведутся переговоры в двустороннем порядке.

"Сейчас проходят двусторонние переговоры по сотрудничеству в сфере обеспечения газом с РФ. В настоящее время мы ожидаем очередной раунд переговоров с "Газпромом", и все эти отношения будут строиться на коммерческой и взаимовыгодной основе. То есть, мы продолжаем эту работу в двустороннем формате", - пояснил он.

Ранее министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков сообщал, что Казахстан, Россия и Узбекистан обсуждают технические возможности газотранспортных систем.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 28 ноября сообщил, что на завершившихся до этого переговорах российский президент Владимир Путин говорил о необходимости создания трехстороннего союза с участием РФ, Казахстана и Узбекистана. Токаев добавил, что казахстанской стороне "нужно вникнуть в эту тему", чтобы "прийти к искомым результатам и соглашениям".

Позднее вице-премьер РФ Александр Новак заявил журналистам, что Россия планирует использовать проект тройственного газового союза с Казахстаном и Узбекистаном для обеспечения внутренних потребностей стран в газе и для наращивания экспортного потенциала.