«Дом дракона» получил «Золотой глобус» как лучший драматический сериал

Сериал "Дом дракона" стал обладателем "Золотого глобуса" как "Лучший драматический сериал".

80-я церемония вручения наград премии Голливудской ассоциации иностранной прессы проходит в среду по московскому времени.

Фантастический сериал является независимым приквелом сериала "Игра престолов".

Награду в номинации "Лучшая мужская роль в драматическом сериале" получил Кевин Костнер за "Йеллоустоун". В аналогичной женской номинации "Золотого глобуса" удостоена Зендея за роль в сериале "Эйфория".

Лучшим мини-сериалом стал комедийно-драматический сериал "Белый лотос". Обладателями наград как лучшие актер и актриса мини-сериала стали Эван Питерс и Аманда Сейфред.

Лучшим комедийным сериалом признан "Начальная школа "Эбботт"". "Золотой глобус" в номинациях лучшие актер и актриса в комедийном сериале получили Джереми Аллен Уайт и Кинта Брансон.

"Золотой глобус" - американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. "Золотой глобус" вручается каждый год в январе по результатам голосования около 90 международных журналистов, живущих в Голливуде.