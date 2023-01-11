Манат подешевел к евро, стабилен к рублю и лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 11 января сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 11 января ЦБА установил на уровне 1.8257 манат/1EUR (10 января - 1.8242 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 11 января сохранил на уровне 0.0244 манат/1RUB.
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 11 января ЦБА сохранил на уровне 0.0905 манат/1TRY.
Х.Насирзаде
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