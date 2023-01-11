Азербайджан в течение 5-6 лет может увеличить добычу газа на 10 млрд кубометров - Алиев

Азербайджан в течение 5-6 лет планирует увеличить добычу газа на 10 млрд кубометров, заявил президент страны Ильхам Алиев.
«Увеличение мощностей газопровода TANAP в два раза связано с азербайджанским газом. В этой связи, мы в следующие 5-6 лет, если все пойдет по плану, сможем добывать дополнительно минимум 10 млрд кубометров газа», - заявил Алиев в интервью местным телеканалам.
Глава государства также сообщил, что, в целом, ожидается рост объемов экспорта азербайджанского газа за счет ввода в строй новых месторождений.
«Наш экспорт природного газа будет больше, потому что мы будем экспортировать газ с новых месторождений - «Абшерон», «Умид-Бабек», Азери-Чираг-Гюнешли, Шах-дениз - и в то же время сэкономленный газ (который в данный момент направляется на электростанции для производства электроэнергии– ИФ)», - сказал Алиев.
Ранее сообщалось, что правительство Азербайджана прогнозирует добычу газа в стране в 2023 году на уровне 46 млрд 761,6 млн кубометров.
Добыча газа в Азербайджане в январе-ноябре 2022 года составила 42 млрд 498 млн кубометров (рост на 7,1%). При этом, добыча товарного газа составила 31 млрд 790,9 млн кубометров (рост на 8%).
В 2021 году добыча газа в Азербайджане составила 43 млрд 863,5 млн кубометров (рост на 18,1%).
Н.Аббасова
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