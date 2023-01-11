Действующий председатель ОБСЕ Османи заявил о готовности лично содействовать нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном

Глава МИД Северной Македонии, действующий председатель ОБСЕ Буяр Османи заявил о готовности внести свой вклад в нормализацию армяно-азербайджанских отношений и достижение устойчивого мира.
В информации на сайте ОБСЕ отмечается, что Османи провел телефонные переговоры с главами МИД Азербайджана и Армении, в ходе которых обсуждалась ситуация на Южном Кавказе с акцентом на Лачинскую дорогу.
«Османи подчеркнул, что внимательно следит за ситуацией вокруг Лачинской дороги. (…) Он призвал все стороны снизить напряженность и начать конструктивный диалог», - подчеркивается в информации.
По его словам, меры по укреплению доверия и нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, как часть инструментария ОБСЕ, являются ключевыми элементами для преодоления текущих проблем.
Османи подтвердил свою готовность «к личному участию, чтобы помочь разрядить напряженность и внести свой вклад в усилия по достижению устойчивого мира».
Он также сообщил, что планирует посетить Азербайджан и Армению.
Р.Ахмедов
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