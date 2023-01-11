Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

10.01 $/bbl +/- WTI 75.12 +0.49 Brent 80.10 +0.45

Регион 11.01.2023 10:26

Действующий председатель ОБСЕ Османи заявил о готовности лично содействовать нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном

Глава МИД Северной Македонии, действующий председатель ОБСЕ Буяр Османи заявил о готовности внести свой вклад в нормализацию армяно-азербайджанских отношений и достижение устойчивого мира.

В информации на сайте ОБСЕ отмечается, что Османи провел телефонные переговоры с главами МИД Азербайджана и Армении, в ходе которых обсуждалась ситуация на Южном Кавказе с акцентом на Лачинскую дорогу.

«Османи подчеркнул, что внимательно следит за ситуацией вокруг Лачинской дороги. (…) Он призвал все стороны снизить напряженность и начать конструктивный диалог», - подчеркивается в информации.

По его словам, меры по укреплению доверия и нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, как часть инструментария ОБСЕ, являются ключевыми элементами для преодоления текущих проблем.

Османи подтвердил свою готовность «к личному участию, чтобы помочь разрядить напряженность и внести свой вклад в усилия по достижению устойчивого мира».

Он также сообщил, что планирует посетить Азербайджан и Армению.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ОБСЕ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, ВИЗИТ


Похожие новости


Президент Алиев принял действующего председателя ОБСЕ Председатель ОБСЕ в марте планирует посетить Баку и Ереван для обсуждения ситуации в Карабахе Президент Азербайджана обсудил карабахское урегулирование с действующим председателем ОБСЕ Штайнмайер проведет в Баку встречу с главой азербайджанской общины Нагорного Карабаха – МИД Азербайджана Риски новой эскалации конфликта в Карабахе сохраняются – глава МИД Германии Глава ОБСЕ призвал Азербайджан и Армению снизить напряженность в зоне конфликта

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az