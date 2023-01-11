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Внешняя политика 11.01.2023 10:42

Байрамов рассказал Донфрид о реальной ситуации вокруг Лачинской дороги

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид провели телефонный разговор, обсудили двустороннюю повестку и ситуацию на Южном Кавказе, сообщает азербайджанский МИД.

«В ходе беседы стороны обсудили повестку сотрудничества между двумя странами и текущую ситуацию в регионе. Байрамов отметил, что, несмотря на ряд конструктивных инициатив азербайджанской стороны по нормализации азербайджано-армянских отношений в постконфликтный период, этот процесс постоянно блокировался различными провокациями со стороны Армении», - отмечается в информации.

Байрамов также отметил, что Армения грубо нарушает свои обязательства по трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, используя Лачинскую дорогу для военных провокаций, включая незаконную транспортировку и установку мин, незаконную экономическую деятельность и разграбление природных ресурсов Азербайджана, а также для незаконного пересечения гражданами третьих стран.

Министр также довел до американской стороны, что утверждения о «блокаде» армянского населения и создания «гуманитарной катастрофы» в регионе в результате якобы закрытия Азербайджаном Лачинской дороги совершенно необоснованны.

«По дороге ежедневно проезжает большое количество машин Международного комитета Красного Креста, российского миротворческого контингента и других гуманитарных транспортных средств», - подчеркнул Байрамов.

Вместе с тем Байрамов обсудил с Донфрид тот факт, что несмотря на заявления азербайджанской стороны о том, что препятствий для свободного передвижения жителей армянской национальности по Лачинской дороге нет, и о готовности в случае необходимости оказать помощь местным армянам, лица, представляющие себя «лидерами местных армян», выступают против использования дороги со стороны местного населения.

В ходе разговора было подчеркнуто, что азербайджанская сторона настроена на диалог и всегда готова наращивать свои усилия для установления мира в регионе.

«Стороны также обменялись мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес», - отмечает МИД.

Х.Насирзаде

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Тэги: БАЙРАМОВ, ДОНФРИД, РАЗГОВОР


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