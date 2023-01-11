Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

10.01 $/bbl +/- WTI 75.12 +0.49 Brent 80.10 +0.45

Дальнее зарубежье 11.01.2023 14:04

Большинство французов поддерживает протесты против пенсионной реформы и многие готовы в них участвовать - опрос

Больше половины французов поддерживают протесты против планов правительства повысить пенсионный возраст, многие их них выразили готовность принять участия в демонстрациях в ближайшие недели, свидетельствуют данные опроса компании Elabe для телеканала БФМ-ТВ.

Согласно результатам опроса, 60% респондентов заявили, что поддерживают такие протесты. Остальные придерживаются противоположного мнения.

Кроме того, 46% опрошенных французов выразили готовность принять участие в демонстрациях в ближайшие недели. Отмечается, что этот показатель на 9 процентных пунктов выше, чем в ноябре 2019 года, когда во Франции начались протесты после объявления правительством в ходе первого президентского срока Эмманюэля Макрона планов реформировать пенсионную систему.

Опрос проводился 10 января. В нем приняли участие более 1 тыс. человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az