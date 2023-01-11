Большинство французов поддерживает протесты против пенсионной реформы и многие готовы в них участвовать - опрос

Больше половины французов поддерживают протесты против планов правительства повысить пенсионный возраст, многие их них выразили готовность принять участия в демонстрациях в ближайшие недели, свидетельствуют данные опроса компании Elabe для телеканала БФМ-ТВ.

Согласно результатам опроса, 60% респондентов заявили, что поддерживают такие протесты. Остальные придерживаются противоположного мнения.

Кроме того, 46% опрошенных французов выразили готовность принять участие в демонстрациях в ближайшие недели. Отмечается, что этот показатель на 9 процентных пунктов выше, чем в ноябре 2019 года, когда во Франции начались протесты после объявления правительством в ходе первого президентского срока Эмманюэля Макрона планов реформировать пенсионную систему.

Опрос проводился 10 января. В нем приняли участие более 1 тыс. человек.