Президент Южной Кореи заявляет, что ядерные амбиции КНДР могут спровоцировать дальнейший конфликт

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль призвал серьезно относиться к угрозе, исходящей от КНДР, вновь заявил о необходимости более тесного сотрудничества в оборонной сфере с США и Японией на фоне этой угрозы, передает агентство Associated Press.

"Мы много раз видели, как неверная оценка ситуации приводила к войнам", - заявил Юн Сок Ёль в интервью агентству.

По его словам, увеличение количества ракетных испытаний и ядерные амбиции КНДР являются "серьезной угрозой", так как это может спровоцировать дальнейший конфликт.

Он не исключил вероятность того, что у КНДР могут быть собственные внутренние причины для проведения испытаний вооружения, однако другие страны не знают, по какой причине Северная Корея "использует подобные провокации", а потому должны усиливать системы безопасности и наращивать сотрудничество в этой сфере.

"В настоящее время проходят дискуссии по так называемым совместному планированию и совместному исполнению, и я думаю, сотрудничество Южной Кореи с США является верным, потому что обе страны подвергаются северокорейской ядерной угрозе", - заявил президент. Ранее он сообщал, что с Вашингтоном ведутся обсуждения совместного планирования, потенциально затрагивающего ядерные активы США.

Как сообщалось, в прошлом месяце КНДР отправила пять беспилотников, которые пересекли демаркационную линию и пролетели над южнокорейской территорией. Одному из них удалось достичь северных районов Сеула. Этот беспилотник вернулся в КНДР, а остальные пропали с южнокорейских радаров.