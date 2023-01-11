Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

10.01 $/bbl +/- WTI 75.12 +0.49 Brent 80.10 +0.45

Это интересно 11.01.2023 13:27

Мировые расходы на мобильные игры сократились на 5% в 2022г из-за инфляции

Пользователи мобильных игр сократили свои расходы в приложениях на 5% в 2022 году на фоне высокой инфляции, заставившей их больше экономить, говорится в докладе исследовательской компании Data.ai, ранее известной как App Annie.

Совокупный объем покупок в мобильных играх составил $110 млрд. В 2023 году показатель может сократиться еще на 3%, до $107 млрд, прогнозирует компания.

При этом количество установок приложений с играми достигло нового рекорда - 90 млрд, увеличившись на 8% относительно предыдущего года.

"Люди начинают более внимательно следить за ценами и ведут себя более консервативно в плане финансов", - отметила глава отдела исследований Data.ai Лекси Сидоу в интервью CNBC, добавив, что игровой сегмент пострадал от сокращения расходов сильнее, чем любой другой тип мобильных приложений.

Неигровые приложения показали больший запас прочности - расходы в них увеличились на 6% в 2022 году и достигли $58 млрд. Основной рост пришелся на стриминговые платформы, приложения для знакомств и сервисы с короткими видео, включая TikTok. Число загрузок неигровых мобильных приложений подскочило на 13%, до 165 млрд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az