Алиев раскрыл свой вариант реформы Совбеза ООН

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что поддерживает идею реформирования Совета безопасности ООН и предложил свой вариант.
«В нынешних условиях не только мы, многие страны говорят и настаивают на том, что необходимы серьезные реформы, особенно следует пересмотреть состав Совета безопасности (ООН - ИФ). Я тоже сторонник этой идеи», - сказал Алиев в интервью азербайджанским телеканалам.
Он считает, что действующий формат (СБ ООН – ИФ-Аз) уже устарел, что «показывает история».
«Сейчас фактически идет Третья мировая война, как бы ее ни называли. Если мы посмотрим на количество стран, вовлеченных в этот конфликт (кризис в Украине и вокруг нее - ИФ), то увидим, что это фактически Третья мировая война, но она ведется по-новому, отличается от Первой мировой войны и Второй мировой войны. Прошло 80 лет. Поэтому, конечно, в Совете безопасности (ООН - ИФ) должны быть новые члены», - заявил глава азербайджанского государства.
Президент Азербайджана считает, что новым постоянным членом СБ ООН должна стать мусульманская страна, определять которую будет, по принципу ротации, Организация исламского сотрудничества (ОИС).
«Организация исламского сотрудничества должна определить ее (мусульманскую страну - нового постоянного члена СБ ООН - ИФ), она должна выбрать ее, исходя из принципа двухлетней или трехлетней ротации», - предложил Алиев.
На взгляд главы азербайджанского государства, в Совбезе ООН на постоянной основе также должна быть представлена страна, председательствующая в Движении неприсоединения (ДН).
Оба новых постоянных членов СБ ООН должны обладать право вето, если оно будет сохранено, полагает Алиев.
Р.Керимов
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