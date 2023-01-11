В Кремле прокомментировали предложение Армении по вопросу обращения в Совбез ООН

В Кремле заявили, что предложение руководства Армении о возможном обращении в Совбез ООН обсуждается на рабочем уровне между Москвой и Ереваном, но для решения этого вопроса необходимо согласие всех сторон.

На просьбу журналистов прокомментировать слова премьера Армении Никола Пашиняна о том, что в Ереване не исключают обращения в СБ ООН по вопросу мандата миротворцев (в Карабахском экономическом районе Азербайджана - ИФ) , пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "На различных уровнях постоянно идут контакты, безусловно, эта тема неоднократно была на повестке".

"Но понятно, что любые вещи могут направляться только с согласия обеих сторон конфликта", - добавил представитель Кремля.