В Азербайджане за 32 года детская смертность снизилась в 10 раз - ООН

В Азербайджане за период 1990-2021гг детская смертность снизилась в 10 раз, младенческая смертность – в 8 раз, неонатальная смертность – в 6 раз.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» такие оценочные данные о ситуации с детской смертностью в стране представила Межучрежденческая группа ООН по оценке детской смертности (МГДС ООН) в опубликованном во вторник докладе «Уровни и тенденции детской смертности».

Согласно отчету, если в 1990 году в Азербайджане умерли 20 тысяч детей, не достигнув 5-летнего возраста, в 2000 году – показатель снизился до 11 тыс., в 2021 году – до 2 тыс.

В исследовании отмечается, что коэффициент смертности детей в возрасте старше 5 лет (вероятность смерти в возрасте от рождения до пяти лет на 1 тыс. живорождений) в Азербайджане в 1990 году составлял 95, в 2000 году – 75, в 2021 году – 19.

Как и в мире, у мальчиков в Азербайджане вероятность смерти до достижения пятилетнего возраста выше, чем у девочек. Так, по оценкам МГДС ООН, если коэффициент смертности детей в возрасте до 5 лет составляет 20 на 1 тыс. живорождений у мальчиков, то у девочек – 17.

Согласно докладу, в Азербайджане в 2021 году умерли 2 тысячи детей, не дожив до одного года, тогда как в 1990 году смертность составляла 16 тыс. детей (снижение младенческой смертности в 8 раз за 32 года - ИФ). Коэффициент младенческой смертности (вероятность смерти в возрасте от рождения до одного года на 1 тыс. живорождений) в стране в 1990 году составлял 76, в 2021 году – 17.

В отчете говорится о снижении неонатальной смертности в Азербайджане в 6 раз за отчетный период. Так, если в 1990 году, по оценкам МГДС ООН, в первые 28 дней жизни скончались 6 тысяч детей, то в 2000 году – 5 тыс., а в 2021 году – 1 тыс. Коэффициент неонатальной смертности (вероятность смерти в возрасте от рождения до 28 дня на 1 000 живорождений) в 1990 году составлял 31, в 2000 году – 34, в 2021 году – 10.

По оценкам МГДС ООН, в 2021 году 5 млн 34 тыс. мальчиков и девочек в мире умерли, не дожив до пяти лет (в 1990 году - 12 млн 832 тыс. детей), 3 млн 760 тыс. детей - до одного года (в 1990 году - 8 млн 989 тыс. детей), 2 млн 345 тыс. детей - в первые 28 дней жизни (в 1990 году - 5 млн 191 тыс. детей).

Р.Керимов