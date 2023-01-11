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Бизнес и законодательство 11.01.2023 14:07

ASK и CCIS планируют организацию взаимных бизнес-миссий

Национальная конфедерация организаций предпринимателей Азербайджана (ASK) и Торгово-промышленная палата Сербии (CCIS) подписали соглашение о взаимопонимании и сотрудничестве, сообщает ASK.

«В целях расширения перспектив сотрудничества с деловыми кругами, действующими в Сербии, а также увеличения экспортно-импортного потенциала существующих в нашей стране хозяйствующих субъектов и инвестиций в обеих странах, ASK и CCIS планируют проведение взаимных бизнес-миссий, выставок и бизнес-форумов, совместную реализацию потенциальных проектов, а также обмен информацией или изучение передового опыта посредством специалистов», - отмечается в информации.

Х.Насирзаде

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Тэги: ASK, СЕРБИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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