В Ереване митингуют у посольства РФ

Акция протеста с требованием разблокировать Лачинскую дорогу проходит в среду перед посольством России в Ереване.

В акции участвуют около 300 человек. Она организована "Национально-демократическим полюсом", который включает ряд партий, в том числе, "Сасна црер".

Здание посольства оцеплено полицией, передает корреспондент "Интерфакса".

Демонстранты заявляют, что Лачинскую дорогу закрыла Россия, она и ответственна за его открытие, а также выступают за выход Армении из ОДКБ и прекращение союзнических отношений с Россией.

8 января аналогичная акция была проведена "Национально-демократическим полюсом" у 102-ой российской военной базы в городе Гюмри на севере республики. Тогда было задержано 65 человек.