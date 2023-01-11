В Ереване митингуют у посольства РФ

Акция протеста с требованием разблокировать Лачинскую дорогу проходит в среду перед посольством России в Ереване.
В акции участвуют около 300 человек. Она организована "Национально-демократическим полюсом", который включает ряд партий, в том числе, "Сасна црер".
Здание посольства оцеплено полицией, передает корреспондент "Интерфакса".
Демонстранты заявляют, что Лачинскую дорогу закрыла Россия, она и ответственна за его открытие, а также выступают за выход Армении из ОДКБ и прекращение союзнических отношений с Россией.
8 января аналогичная акция была проведена "Национально-демократическим полюсом" у 102-ой российской военной базы в городе Гюмри на севере республики. Тогда было задержано 65 человек.
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