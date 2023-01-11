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Регион 11.01.2023 14:44

В Ереване митингуют у посольства РФ

Акция протеста с требованием разблокировать Лачинскую дорогу проходит в среду перед посольством России в Ереване.

В акции участвуют около 300 человек. Она организована "Национально-демократическим полюсом", который включает ряд партий, в том числе, "Сасна црер".

Здание посольства оцеплено полицией, передает корреспондент "Интерфакса".

Демонстранты заявляют, что Лачинскую дорогу закрыла Россия, она и ответственна за его открытие, а также выступают за выход Армении из ОДКБ и прекращение союзнических отношений с Россией.

8 января аналогичная акция была проведена "Национально-демократическим полюсом" у 102-ой российской военной базы в городе Гюмри на севере республики. Тогда было задержано 65 человек.

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИТИНГ, КОРИДОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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