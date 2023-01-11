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Внешняя политика 11.01.2023 14:47

Джаббаров обсудил с Олдом широкий спектр экономического взаимодействия между Баку и Лондоном

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел встречу с послом Великобритании в Баку Фергюсом Олдом.

«В ходе встречи мы обсудили вопросы экономических, торговых связей и сотрудничества в инвестиционной и энергетической сферах», - отметил Джаббаров на своей странице в Facebook.

Министр также отметил, что состоялся обмен мнениями относительно участия британских компаний в проектах, реализуемых на освобожденных от оккупации территориях – Карабахе и Восточном Зангезуре.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МИНИСТР, ПОСОЛ, БРИТАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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