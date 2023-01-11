Джаббаров обсудил с Олдом широкий спектр экономического взаимодействия между Баку и Лондоном

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел встречу с послом Великобритании в Баку Фергюсом Олдом.

«В ходе встречи мы обсудили вопросы экономических, торговых связей и сотрудничества в инвестиционной и энергетической сферах», - отметил Джаббаров на своей странице в Facebook.

Министр также отметил, что состоялся обмен мнениями относительно участия британских компаний в проектах, реализуемых на освобожденных от оккупации территориях – Карабахе и Восточном Зангезуре.

Б.Рустамбеков