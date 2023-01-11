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Инфраструктура и тендеры 11.01.2023 14:51

Азеришыг направит свыше 9 млн манатов на закупку измерительных приборов

ОАО «Азеришыг» направит около 9,3 млн манатов на закупку однофазных электронных приборов для измерения стабильного и переменного напряжения на 0,4-киловотных линиях электропередачи.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на данные портала закупок www.etender.gov.az, общество заключило с компанией «Enerji Techizat-2020» соответствующий контракт.

Сумма договора – 9 млн 298,4 тыс. манатов.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРИШЫГ, ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ, КОНТРАКТ

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