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ТЭК 11.01.2023 15:02

SOCAR сменила руководителя трейдерской структуры в РФ

SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана ) назначила Руфата Махмуда новым руководителем российского дочернего предприятия - ООО "Сокар Рус".

Как сообщает "Интерфакс", изменения в ЕГРЮЛ были внесены 9 января, свидетельствуют данные реестра.

Прежним руководителем компании являлся Фарид Джафаров. Он возглавлял российскую структуру SOCAR с момента ее основания в 2013 году.

"Сокар Рус" является 100%-ной "дочкой" SOCAR, специализируется на торговле нефтью, нефтепродуктами и нефтехимией в РФ по прямым контрактам и на биржевых площадках.

Отдел экономических новостей

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