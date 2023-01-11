SOCAR сменила руководителя трейдерской структуры в РФ

SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана ) назначила Руфата Махмуда новым руководителем российского дочернего предприятия - ООО "Сокар Рус". Как сообщает "Интерфакс", изменения в ЕГРЮЛ были внесены 9 января, свидетельствуют данные реестра. Прежним руководителем компании являлся Фарид Джафаров. Он возглавлял российскую структуру SOCAR с момента ее основания в 2013 году. "Сокар Рус" является 100%-ной "дочкой" SOCAR, специализируется на торговле нефтью, нефтепродуктами и нефтехимией в РФ по прямым контрактам и на биржевых площадках. Отдел экономических новостей

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