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Внешняя политика 11.01.2023 15:04

Алиев назначил посла Азербайджана в Израиле

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о назначении Мухтара Мамедова чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Израиле.

Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства.

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 ноября 2022 подписал закон об учреждении посольства страны в Израиле (Тель-Авиве).

Х.Насирзаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ИЗРАИЛЬ, ПОСОЛ


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