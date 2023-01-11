Алиев назначил посла Азербайджана в Израиле

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о назначении Мухтара Мамедова чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Израиле.
Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства.
Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 ноября 2022 подписал закон об учреждении посольства страны в Израиле (Тель-Авиве).
Х.Насирзаде
Нефть перешла к росту несмотря на увеличение запасов в США
SOCAR сменила руководителя трейдерской структуры в РФ
Азеришыг направит свыше 9 млн манатов на закупку измерительных приборов
Forbes назвал Баку одним из лучших мест для путешествий в 2023г
В Азербайджане за 32 года детская смертность снизилась в 10 раз - ООН
Мировые расходы на мобильные игры сократились на 5% в 2022г из-за инфляции
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран»
В Ереване митингуют у посольства РФ
Президент Южной Кореи заявляет, что ядерные амбиции КНДР могут спровоцировать дальнейший конфликт
Большинство французов поддерживает протесты против пенсионной реформы и многие готовы в них участвовать - опрос
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Купите в новом году дом мечты с Kapital Bank!
«AzerTelecom» и «Казахтелеком» переходят в активную фазу реализации Транскаспийского проекта
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают