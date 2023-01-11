Алиев назначил посла Азербайджана в Израиле

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о назначении Мухтара Мамедова чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Израиле. Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства. Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 ноября 2022 подписал закон об учреждении посольства страны в Израиле (Тель-Авиве). Х.Насирзаде

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