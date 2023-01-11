Нефть перешла к росту несмотря на увеличение запасов в США

Цены на нефть начали слабо расти днем в среду, проигнорировав сообщение о рекордном за два года росте нефтяных резервов в США на прошлой неделе.
Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:02 подорожали на $0,34 (0,42%) - до $80,44 за баррель.
Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,17 (0,23%) - до $75,29 за баррель.
Накануне обе марки подорожали менее чем на 1% на ожиданиях увеличения спроса в Китае по мере смягчения антиковидных ограничений.
Тем временем опубликованный в ночь на среду отчет Американского института нефти (API) показал, что запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 6 января, взлетели на 14,9 млн баррелей после сокращения на протяжении двух предыдущих недель. Рост был рекордным с февраля 2021 года.
Теперь трейдеры ждут официальных данных, которые будут обнародованы министерством энергетики в среду в 19:30. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что эти данные укажут на сокращение резервов нефти на 2,24 млн баррелей. Опрос проводился до публикации доклада API.
"Негативный эффект от отчета API, скорее всего, быстро пройдет", - полагает основательница Vanda Insights Вандана Хари. По её мнению, рынок в конечном счете сосредоточится на макроэкономических прогнозах и политике Федрезерва.
Алиев утвердил закон «О политических партиях»
Алиев назначил посла Азербайджана в Израиле
Джаббаров обсудил с Олдом широкий спектр экономического взаимодействия между Баку и Лондоном
Forbes назвал Баку одним из лучших мест для путешествий в 2023г
В Азербайджане за 32 года детская смертность снизилась в 10 раз - ООН
Мировые расходы на мобильные игры сократились на 5% в 2022г из-за инфляции
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран»
В Ереване митингуют у посольства РФ
Президент Южной Кореи заявляет, что ядерные амбиции КНДР могут спровоцировать дальнейший конфликт
Большинство французов поддерживает протесты против пенсионной реформы и многие готовы в них участвовать - опрос
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Купите в новом году дом мечты с Kapital Bank!
«AzerTelecom» и «Казахтелеком» переходят в активную фазу реализации Транскаспийского проекта
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают