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Цена на нефть

10.01 $/bbl +/- WTI 75.12 +0.49 Brent 80.10 +0.45

ТЭК 11.01.2023 15:15

Нефть перешла к росту несмотря на увеличение запасов в США

Цены на нефть начали слабо расти днем в среду, проигнорировав сообщение о рекордном за два года росте нефтяных резервов в США на прошлой неделе.

Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:02 подорожали на $0,34 (0,42%) - до $80,44 за баррель.

Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,17 (0,23%) - до $75,29 за баррель.

Накануне обе марки подорожали менее чем на 1% на ожиданиях увеличения спроса в Китае по мере смягчения антиковидных ограничений.

Тем временем опубликованный в ночь на среду отчет Американского института нефти (API) показал, что запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 6 января, взлетели на 14,9 млн баррелей после сокращения на протяжении двух предыдущих недель. Рост был рекордным с февраля 2021 года.

Теперь трейдеры ждут официальных данных, которые будут обнародованы министерством энергетики в среду в 19:30. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что эти данные укажут на сокращение резервов нефти на 2,24 млн баррелей. Опрос проводился до публикации доклада API.

"Негативный эффект от отчета API, скорее всего, быстро пройдет", - полагает основательница Vanda Insights Вандана Хари. По её мнению, рынок в конечном счете сосредоточится на макроэкономических прогнозах и политике Федрезерва.

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