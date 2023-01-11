Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

10.01 $/bbl +/- WTI 75.12 +0.49 Brent 80.10 +0.45

СНГ 11.01.2023 16:21

Иностранцы смогут получить 10-летнюю визу Кыргызстана за инвестиции в $230 тыс

Парламент Кыргызстана принял закон, согласно которому иностранные граждане, вложившие в экономику страны $230 тыс., будут иметь право на получение 10-летней визы.

Жогорку Кенеш (парламент) рассмотрел и принял в III чтении законопроект "О внесении изменений в закон Кыргызской Республики "О внешней миграции".

"Законопроектом предлагается градация вложенных сумм, согласно которой при вложении на сумму не менее 10 млн сомов ($115 тыс.) иностранный гражданин, либо лицо без гражданства, имеет право получить визу на пять лет и при вложении на сумму не менее 20 млн сомов ($230 тыс.) иностранный гражданин, либо лицо без гражданства, имеет право получить визу на 10 лет", - говорится в сообщении на сайте киргизского парламента.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КИРГИЗИЯ, ИНВЕСТИЦИИ, ВИЗЫ


Похожие новости


Президент Киргизии призвал компании США инвестировать в его страну Киргизия - рай для бизнеса, считает Атамбаев В Киргизии ждут инвестиций из Азербайджана В Киргизии ждут инвестиций из Азербайджана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az