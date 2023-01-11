Иностранцы смогут получить 10-летнюю визу Кыргызстана за инвестиции в $230 тыс

Парламент Кыргызстана принял закон, согласно которому иностранные граждане, вложившие в экономику страны $230 тыс., будут иметь право на получение 10-летней визы.

Жогорку Кенеш (парламент) рассмотрел и принял в III чтении законопроект "О внесении изменений в закон Кыргызской Республики "О внешней миграции".

"Законопроектом предлагается градация вложенных сумм, согласно которой при вложении на сумму не менее 10 млн сомов ($115 тыс.) иностранный гражданин, либо лицо без гражданства, имеет право получить визу на пять лет и при вложении на сумму не менее 20 млн сомов ($230 тыс.) иностранный гражданин, либо лицо без гражданства, имеет право получить визу на 10 лет", - говорится в сообщении на сайте киргизского парламента.