Forbes назвал Баку одним из лучших мест для путешествий в 2023г

Баку является одним из лучших мест на планете для путешествий в 2023 году, пишет журнал Forbes.
Как отмечает «Интерфакс-Азербайджан», на страницах издания опубликован список лучших туристических направлений 2023 года, в который включена и столица Азербайджана.
«Окрещенный Дубаем Кавказских гор Баку – это город контрастов», - пишет его автор Аня Карташова.
Она обращает внимание на архитектурные особенности мегаполиса, отмечая также, что в Баку проводятся гонки «Формулы-1».
Р.Керимов
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