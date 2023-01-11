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Туризм 11.01.2023 15:16

Forbes назвал Баку одним из лучших мест для путешествий в 2023г

Баку является одним из лучших мест на планете для путешествий в 2023 году, пишет журнал Forbes.

Как отмечает «Интерфакс-Азербайджан», на страницах издания опубликован список лучших туристических направлений 2023 года, в который включена и столица Азербайджана.

«Окрещенный Дубаем Кавказских гор Баку – это город контрастов», - пишет его автор Аня Карташова.

Она обращает внимание на архитектурные особенности мегаполиса, отмечая также, что в Баку проводятся гонки «Формулы-1».

Р.Керимов

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Тэги: БАКУ, ПУТЕШЕСТВИЕ, РЕЙТИНГ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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