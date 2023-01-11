Болсонару выписался из больницы в США, планирует пораньше вернуться в Бразилию

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару выписался из больницы в США и заявил, что планирует вернуться на родину раньше запланированного срока, передают бразильские СМИ.
"Экс-президент Жаир Болсонару выписан больницы и вернулся в дом, где он проживает во время поездки во Флориду", - передает портал G1
Бывший президент Бразилии несколькими днями ранее попал в больницу из-за абдоминальной боли. Болсонару попадает в больницу с болями в животе не в первый раз с 2018 года, когда он получил ножевое ранение в область живота. Прежде с аналогичной проблемой его госпитализировали в ноябре ушедшего года.
Кроме того, он заявил CNN Brazil, что изначально собирался вернуться в Бразилию в конце января, однако теперь планирует сделать это раньше.
"Я приехал провести время с семьей, но это время не было спокойным. Сначала произошел этот печальный инцидент в Бразилии (нападение его сторонников на правительственные здания - ИФ), затем - моя госпитализация", - сказал он журналистам.
Болсонару приехал в США в конце декабря, пропустив инаугурацию Луиса Инасиу Лулы да Силвы на посту главы государства. Спустя неделю после инаугурации тысячи сторонников Болсонару прибыли в столицу страны на автобусах, устроили акцию протеста, переросшую в масштабные беспорядки. Они прорвали оцепление полиции и ворвались в здания парламента, верховного суда страны и в резиденцию президента. Внутри зданий они совершили многочисленные акты вандализма: били стекла, телевизоры, компьютеры, разбрасывали и уничтожали документы, крушили мебель и предметы декора.
Некоторые американские политики, в частности члены палаты представителей Хоакин Кастро и Александрия Окасио-Кортес, призвали выслать Болсонару из США из-за этого нападения. Сам Болсонару дистанцировался от участников беспорядков, заявив, что они "пересекли черту".
Асадов и Мишустин обсудили сотрудничество в транспортно-логистической сфере
Байрамов и Чавушоглу обсудили вопросы двустороннего и регионального сотрудничества
Chevron в январе отправила в США первые суда с нефтью из Венесуэлы
Австрийская OBB Rail Cargo с марта 2022г перевезла свыше 1,2 млн т украинского зерна в Европу
Forbes назвал Баку одним из лучших мест для путешествий в 2023г
В Азербайджане за 32 года детская смертность снизилась в 10 раз - ООН
Мировые расходы на мобильные игры сократились на 5% в 2022г из-за инфляции
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран»
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Купите в новом году дом мечты с Kapital Bank!
«AzerTelecom» и «Казахтелеком» переходят в активную фазу реализации Транскаспийского проекта
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают