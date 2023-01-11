Технический сбой привод к задержке сотен рейсов в США

Серьезный технический сбой привел к задержке сотен авиарейсов в США, сообщает в среду Associated Press со ссылкой на портал, отслеживающий движение авиалайнеров.

По этим данным, проблемы возникли с 760 рейсами, в том числе - международными.

Американские СМИ отмечают, что проблема связана с компьютерной системой Федерального управления гражданской авиации (FAA). Сбой коснулся программы, через которую члены экипажа получают необходимую для полета информацию и рекомендации FAA.

В ведомстве указали, что работают над тем, чтобы решить проблему.

"Мы предоставим обновленную информацию, как достигнем прогресса", - говорится в сообщении FAA.