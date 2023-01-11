Турецкая Arbel может вложить $7 млн в запуск мощностей по переработке бобовых в Казахстане

Arbel Group, один из крупнейших экспортеров бобовых в Турции, планирует инвестировать $7 млн в запуск фабрики по переработке бобовых культур в Казахстане, сообщил региональный директор госкомпании Kazakh Invest (занимается привлечением иностранных инвестиций в Казахстан) по Кустанайской области Роман Тенизбаев.

"В рамках проекта планируется возведение силосов для хранения сырья (емкостью - ИФ) до 18 тыс. тонн, хранение в складских помещениях до 20 тыс. тонн, двух линий переработки бобовых культур производительностью до 1 тыс. тонн в сутки (на первоначальном этапе - 500 тонн в сутки) и линий упаковки от пакетов 0,5 кг до мешков 50 кг. Для бесперебойной работы фабрики будет создано 50-70 рабочих мест. Стоимость проекта составит $7 млн", - отметил Тенизбаев на совещании в администрации области в среду.

Инвестором проекта выступает входящая в группу компания Arbel Bakliyat Hububat Sanayi ve Ticaret A.S. Для его реализации в Казахстане зарегистрировано ТОО "Кайдзэн", учредителями которого являются представители Arbel - Гулин Зелал и Иззет Эркал.

В настоящее время на объекте ведется подготовка производственных помещений для монтажа перерабатывающего оборудования, строительство завальной ямы. Отгружается оборудование, произведенное в Турции. Завершение первого этапа строительства и запуск первой линии переработки планируется в феврале 2023 года.

Arbel работает на казахстанском рынке уже несколько лет. По информации Тенизбаева, в 2018 году для представления интересов Arbel в Казахстане было создано ТОО ARS Trading, единственным учредителем которого является Эркал. ARS Trading занимается закупкой и экспортом бобовых культур.

В связи со значительным ростом экспорта гороха в рамках гуманитарной помощи Всемирной продовольственной программы ООН Афганистану, компанией Arbel было принято решение о создании в Казахстане фабрики по переработке бобовых полного цикла - от сырья до упаковки.

Arbel Group входит в состав канадской AGT Food and Ingredients - одного из мировых лидеров в области переработки и продаж бобовых культур. AGT Food and Ingredients экспортирует продукцию в более чем 120 стран.