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СНГ 11.01.2023 21:03

Казахстан проведет в 2023 году крупномасштабные международные военные учения

Министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков сообщил о планах Казахстана провести в текущем году крупномасштабные международные военные учения.

Об этом он доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в среду представляя отчет о результатах деятельности ведомства в 2022 году и планах на текущий год, сообщила пресс-служба главы государства.

Токаеву было доложено о запланированных на 2023 год мероприятиях по поддержанию боевой готовности, проведению крупномасштабных учений, в том числе международного уровня.

Жаксылыков сообщил, что в прошедшем году созданы Силы специальных операций, наращивается потенциал десантно-штурмовых войск. Также пересмотрена программа боевой подготовки войск в соответствии с современными вызовами и угрозами.

Министр обороны представил сведения об оснащении Вооруженных сил современной техникой и вооружением, развитии войск территориальной обороны, совершенствовании военной инфраструктуры, наращивании миротворческих возможностей.

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