Швейцарский химконцерн Sika получил в 2022г рекордную выручку

Швейцарский химический концерн Sika AG зафиксировал рекордную выручку в 2022 году, показатель впервые превысил отметку в 10 млрд швейцарских франков ($10,81 млрд).
Как говорится в пресс-релизе Sika, ее годовая выручка увеличилась на 13,4%, до 10,49 млрд франков. Рост выручки в национальных валютах составил 15,8%.
Главный исполнительный директор компании Томас Хаслер отметил, что сильный результат зафиксирован, несмотря на "сложную рыночную среду". Цены на сырьевые товары в мире существенно увеличились в минувшем году, в то время как активность в строительном секторе ослабла в результате подъема процентных ставок.
Sika была вынуждена поднять цены на свои продукты и услуги, а также сумела воспользоваться отдельными возможностями для роста, отмечается в пресс-релизе. Позитивным для компании фактором стало выделение многими государствами средств на программы стимулирования экономики, включающие проекты развития инфраструктуры.
Выручка Sika в EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) увеличилась в прошлом году на 8,3% в национальных валютах. Рост показателя в Северной и Южной Америке составил 27,5%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - 14,8%.
Компания прогнозирует сохранение устойчивого роста выручки в 2023 году - на 15-18% в национальных валютах.
Акции Sika теряют в цене 0,6% на торгах в среду. За последние 12 месяцев их стоимость снизилась на 32%.
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