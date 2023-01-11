Резиденты промзон в Азербайджане в 2022г увеличили экспорт на 10% - до 1 млрд манатов

Резиденты промышленных парков и промышленных кварталов в Азербайджане в 2022 году реализовали продукции на сумму 2,9 млрд манатов, из них продукции на 1 млрд манатов направлено на экспорт, сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

«Резиденты промышленных парков и промышленных кварталов в Азербайджане в 2022 году реализовали продукции на сумму 2,9 млрд манатов, из которых 1 млрд манатов ($588,2 млн) составил экспорт», - написал Джаббаров на своей странице в Facebook.

Министр отметил, что по сравнению с 2021 годом, реализация продукции увеличилась на 20,6%, экспорт - на 10,1%.

Он подчеркнул, что в настоящее время статус резидентов в промзонах имеют 116 субъектов предпринимательства, из которых более 65 приступили к практической деятельности.

«В настоящее время в промзонах создано 10,4 тыс. рабочих мест. По имеющимся проектам дополнительные инвестиции ожидаются в размере 460 млн манатов, что позволит открыть еще 4,2 тыс. новых рабочих мест», - отметил Джаббаров.

Б.Рустамбеков