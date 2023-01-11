Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

10.01 $/bbl +/- WTI 75.12 +0.49 Brent 80.10 +0.45

Бизнес и законодательство 11.01.2023 16:39

Резиденты промзон в Азербайджане в 2022г увеличили экспорт на 10% - до 1 млрд манатов

Резиденты промышленных парков и промышленных кварталов в Азербайджане в 2022 году реализовали продукции на сумму 2,9 млрд манатов, из них продукции на 1 млрд манатов направлено на экспорт, сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

«Резиденты промышленных парков и промышленных кварталов в Азербайджане в 2022 году реализовали продукции на сумму 2,9 млрд манатов, из которых 1 млрд манатов ($588,2 млн) составил экспорт», - написал Джаббаров на своей странице в Facebook.

Министр отметил, что по сравнению с 2021 годом, реализация продукции увеличилась на 20,6%, экспорт - на 10,1%.

Он подчеркнул, что в настоящее время статус резидентов в промзонах имеют 116 субъектов предпринимательства, из которых более 65 приступили к практической деятельности.

«В настоящее время в промзонах создано 10,4 тыс. рабочих мест. По имеющимся проектам дополнительные инвестиции ожидаются в размере 460 млн манатов, что позволит открыть еще 4,2 тыс. новых рабочих мест», - отметил Джаббаров.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПРОМЗОНЫ, ЭКСПОРТ


Похожие новости


Джаббаров: предприятия в промзонах Азербайджана за 9 месяцев увеличили производство на 41,5%, экспорт - на 55% Предприятия в промзонах Азербайджана в январе-феврале 2022г увеличили экспорт на 38% - Джаббаров

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az