Премьер Швеции заверяет, что диалог с Турцией о вступлении в НАТО проходит успешно

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что переговоры с Турцией о членстве Стокгольма в НАТО идут в правильном направлении, передают в среду западные СМИ.
"Мы очень хорошо продвигаемся в вопросах, связанных с трехсторонним меморандумом Финляндии, Турции и Швеции", - заявил Кристерссон на пресс-конференции в Стокгольме, его цитирует агентство ЭФЭ.
Он отметил, что "Турция перечисляет имена людей, экстрадиции которых она хотела бы из Швеции", и что "суды принимают решения, основанные на международных конвенциях".
На минувших выходных Кристерссон заявил в ходе пресс-конференции, что Швеция уверена в том, что Турция одобрит ее заявку на вступление в НАТО, однако, шведская сторона не может выполнить все требования, выдвинутые Анкарой.
Государства-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года. Эти государства присоединятся к НАТО, как только все государства-члены НАТО ратифицируют протоколы о вступлении.
Из 30 стран-членов НАТО членство Швеции и Финляндии в альянсе пока не ратифицировали только Турция и Венгрия.
Турция заявляла, что согласится на такое расширение альянса , если обе страны-кандидата объявят террористическими курдские организации и выдадут Анкаре людей, обвиняемых в терроризме. Также Турция потребовала отменить запреты на поставки оружия Анкаре. Часть требований Стокгольм и Хельсинки уже выполнили.
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