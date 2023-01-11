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Цена на нефть

10.01 $/bbl +/- WTI 75.12 +0.49 Brent 80.10 +0.45

СНГ 11.01.2023 17:17

Путин поручил Новаку подготовить предложения об ограничении влияния дисконта на нефть РФ на бюджет

Вице-премьер Александр Новак в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с правительством РФ отметил, что в настоящее время основной проблемой в нефтяном вопросе является высокий дисконт цены российской нефти к бенчмарку Brent.

По его словам, сильный дисконт наблюдается из-за высокой стоимости фрахта танкеров. Вице-премьер выразил надежду, что ситуация будет носить временный характер.

"Что касается нефти, основная проблема - это высокий дисконт в результате высокого уровня стоимости фрахта. То есть, стоимость фрахта выросла достаточно сильно в связи с теми рисками, которые испытывают перевозчики и контрагенты, относительно возможных санкций в соответствии с тем, что они не устанавливают потолок цен. Но я надеюсь, что эта ситуация будет носить временный характер. Дисконт должен со временем уменьшиться, как это мы наблюдали в течение 2022 года, когда в марте и апреле дисконт сильно вырос, потом он начал постепенно падать и в два раза уменьшился", - сказал вице-премьер РФ.

Новак напомнил, что с 5 февраля вступает в силу потолок цен на российские нефтепродукты, но Евросоюз пока не установил уровень предельных цен, рассматривая, в частности, методику дифференциации по видам нефтепродуктов.

"Поэтому сейчас основной риск это, на мой взгляд - дисконт. Второе - это вводимые эмбарго на поставки нефтепродуктов и вводимый потолок цен. Будем реагировать на эти вызовы, будем докладывать, будем принимать все необходимые меры для того, чтобы обеспечить поставки на новые рынки, логистику, транспортировку соответствующую", - подчеркнул он.

В связи с этим, Путин поручил подготовить предложения об ограничении влияния дисконта на российскую нефть на бюджет.

"Нужно посмотреть с этим дисконтом с тем, чтобы это не создавало никаких проблем с бюджетом. Обсуждайте, потом мне свои предложения, пожалуйста, доложите отдельно", - подчеркнул глава российского государства.

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Тэги: РОССИЯ, ЭНЕРГЕТИКА, НЕФТЬ


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