Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

10.01 $/bbl +/- WTI 75.12 +0.49 Brent 80.10 +0.45

АПК 11.01.2023 18:25

Австрийская OBB Rail Cargo с марта 2022г перевезла свыше 1,2 млн т украинского зерна в Европу

Австрийская OBB Rail Cargo Group (RCG), входящая в состав национального железнодорожного оператора OBB, в марте-декабре 2022 года транспортировала по железной дороге из Украины свыше 1,2 млн тонн зерна, сообщил CEO компании Клеменс Ферст.

"Наши четыре топ-направления: Венгрия - 359,09 тыс. тонн, Германия - 203,82 тыс. тонн, Италия - 185,572 тыс. тонн, Австрия - 66,385 тыс. тонн", - написал он в соцсети.

Ферст уточнил, что через пункт пропуска в польском Дорохуске было поставлено 16,286 тыс. тонн зерна в Австрию, через Чоп и далее через Словакию - 203,82 тыс. тонн в Германию, тогда как основные поставки осуществлялись через венгерский пункт пропуска Захонь.

Среди других пунктов назначения он указал также Чехию, Словакию, Нидерланды, Швейцарию, а также Балканы.

Как говорится в сообщении на сайте RCG, компания активно начала работать в сфере транспортировки зерна из Украины с марта.

"Еще год назад мы даже представить себе не могли, что будем так вовлечены в процесс транспортировки продуктов из Украины. Это была новая территория и для нас, и для украинских компаний также. Они экспортировали большие объемы и ранее, но только не по железной дороге", - отмечает RCG.

По ее данным, ежемесячный объем перевозок зерна RCG из Украины по железной дороге увеличился до 100-150 тыс. тонн, тогда как до марта он не превышал 8-11 тыс. тонн. На показатель 1 млн тонн ж/д перевозок зерна RCG вышла в ноябре прошлого года и оценивает себя как крупнейшего европейского перевозчика этой украинской продукции.

RCG, согласно ее данным, вторая в сфере ж/д перевозок логистическая компания в Европе, предоставляет услуги в 18 странах, оперирует 16 терминалами и 12 логистическими центрами.

Выручка компании в 2021 году составила 1,9 млрд евро, что на 10% больше, чем в 2020 году, объем перевозки грузов - 94,1 млн тонн. Данные за 2022 год пока отсутствуют.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ЕВРОПА, ЗЕРНО


Похожие новости


Президент Венгрии, премьеры Польши, Литвы и Бельгии прибыли с визитом в Украину Европарламент одобрил макрофинансовую помощь Украине на 5 млрд евро ЕС направит 500 млн евро на бюджетную поддержку Украины Зеленский призвал Европу использовать украинские газовые хранилища Украина предложила создать в своих ПХГ стратегический запас газа для Европы Заявка на прокачку газа через Украину в воскресенье сохраняется на прежнем максимальном уровне

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az