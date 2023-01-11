Австрийская OBB Rail Cargo с марта 2022г перевезла свыше 1,2 млн т украинского зерна в Европу

Австрийская OBB Rail Cargo Group (RCG), входящая в состав национального железнодорожного оператора OBB, в марте-декабре 2022 года транспортировала по железной дороге из Украины свыше 1,2 млн тонн зерна, сообщил CEO компании Клеменс Ферст.

"Наши четыре топ-направления: Венгрия - 359,09 тыс. тонн, Германия - 203,82 тыс. тонн, Италия - 185,572 тыс. тонн, Австрия - 66,385 тыс. тонн", - написал он в соцсети.

Ферст уточнил, что через пункт пропуска в польском Дорохуске было поставлено 16,286 тыс. тонн зерна в Австрию, через Чоп и далее через Словакию - 203,82 тыс. тонн в Германию, тогда как основные поставки осуществлялись через венгерский пункт пропуска Захонь.

Среди других пунктов назначения он указал также Чехию, Словакию, Нидерланды, Швейцарию, а также Балканы.

Как говорится в сообщении на сайте RCG, компания активно начала работать в сфере транспортировки зерна из Украины с марта.

"Еще год назад мы даже представить себе не могли, что будем так вовлечены в процесс транспортировки продуктов из Украины. Это была новая территория и для нас, и для украинских компаний также. Они экспортировали большие объемы и ранее, но только не по железной дороге", - отмечает RCG.

По ее данным, ежемесячный объем перевозок зерна RCG из Украины по железной дороге увеличился до 100-150 тыс. тонн, тогда как до марта он не превышал 8-11 тыс. тонн. На показатель 1 млн тонн ж/д перевозок зерна RCG вышла в ноябре прошлого года и оценивает себя как крупнейшего европейского перевозчика этой украинской продукции.

RCG, согласно ее данным, вторая в сфере ж/д перевозок логистическая компания в Европе, предоставляет услуги в 18 странах, оперирует 16 терминалами и 12 логистическими центрами.

Выручка компании в 2021 году составила 1,9 млрд евро, что на 10% больше, чем в 2020 году, объем перевозки грузов - 94,1 млн тонн. Данные за 2022 год пока отсутствуют.