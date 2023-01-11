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Дальнее зарубежье 11.01.2023 18:09

Авиарегулятор США сообщил о прогрессе в устранении сбоя, приведшего к задержке около 1 тыс. авиарейсов

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) проинформировало в среду о прогрессе в устранении неполадки, приведшей к техническому сбою, вследствие которого пришлось задержать вылеты примерно 1 тыс. авиарейсов, в том числе и международных.

"В восстановлении системы информирования экипажей наблюдается прогресс. Мы ожидаем, что вылеты возобновятся в 09:00 восточного времени (18:00 по бакинскому времени)", - говорится в сообщении управления.

"Уже возобновились вылеты из аэропортов "Ньюарк" (Нью-Джерси) и "Хартсфилд-Джексон" (Атланта)", - отмечается в сообщении.

При этом в FAA подчеркнули, что лайнерам, которые сейчас находятся в полете, технический сбой не представляет никакой угрозы.

Ранее сообщалось, что серьезный технический сбой привел к задержке сотен авиарейсов в США.

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Тэги: МИР, США, АВИАСООБЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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