Авиарегулятор США сообщил о прогрессе в устранении сбоя, приведшего к задержке около 1 тыс. авиарейсов

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) проинформировало в среду о прогрессе в устранении неполадки, приведшей к техническому сбою, вследствие которого пришлось задержать вылеты примерно 1 тыс. авиарейсов, в том числе и международных.

"В восстановлении системы информирования экипажей наблюдается прогресс. Мы ожидаем, что вылеты возобновятся в 09:00 восточного времени (18:00 по бакинскому времени)", - говорится в сообщении управления.

"Уже возобновились вылеты из аэропортов "Ньюарк" (Нью-Джерси) и "Хартсфилд-Джексон" (Атланта)", - отмечается в сообщении.

При этом в FAA подчеркнули, что лайнерам, которые сейчас находятся в полете, технический сбой не представляет никакой угрозы.

Ранее сообщалось, что серьезный технический сбой привел к задержке сотен авиарейсов в США.